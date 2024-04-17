Москва, 17 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Блогера-феминистку Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск. Информация об этом опубликована в базе розыска МВД.

Кадр из видео Залина Маршенкулова

«Маршенкулова Залина, 5.06.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», ― указано в карточке.

В отношении Маршенкуловой 10 апреля возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в социальной сети, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), погибшего в результате теракта.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело против Маршенкуловой возбудили 10 апреля из-за публикации, в которой активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского.

В тот же день Следственный комитет России заочно предъявил журналистке и феминистке обвинения в оправдании терроризма. По данным СК, Маршенкулова разместила в Telegram-канале не позднее 3 марта 2023 года ряд публикаций, оправдывающих терроризм. В ведомстве заявили о намерении подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, активистка может находиться в Германии.

МВД 31 марта повторно объявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую также обвинили в оправдании терроризма после убийства Татарского.

Теракт, организатором которого суд признал Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), произошёл в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Мощный взрыв прогремел во время творческого вечера военкора Максима Фомина. Военкор погиб, ещё 42 человека пострадали.

Взрыв прогремел после того, как Трепова вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. На допросе она заявила, что не знала о взрывчатке в статуэтке и, передавая её военкору, только выполняла поручения своих украинских кураторов.