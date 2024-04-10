Москва, 10 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Уголовное дело об оправдании терроризма против феминистки Залины Маршенкуловой возбудили из-за публикации, в которой активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

кадр из видео Феменистка Залина Маршенкулова

«В отношении Маршенкуловой возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета)», — приводит ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что, по данным правоохранительных органов, журналистка в своём Telegram-канале оправдывала убийство военкора.

По данным СМИ, активистка может находиться в Германии.

Маршенкулова окончила факультет журналистики МГУ. В своих публикациях выступает против традиционных ценностей в пользу полигамных отношений. В 2020 году выступила в защиту российских актрис, снявшихся в порнографическом клипе музыканта Тилля Линдеманна. Стала широко известна после скандальной рекламы Reebok в поддержку феминизма.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта МВД России переобъявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую также обвиняют в оправдании терроризма после убийства Татарского.

При этом 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал разыскиваемую. В случае задержания или экстрадиции Ольга Мисик будет помещена в СИЗО на два месяца.

Мисик находится в федеральном розыске с 14 сентября 2022 года.

Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил его творческий вечер. Военкор погиб на месте. В его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов). Пострадали 42 человека.

25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и к выплате штрафа в 600 тысяч рублей. Прокурор просил приговорить её к 28 годам лишения свободы.

Сообщника Треповой Дмитрия Касинцева, укрывавшего её после совершённого теракта, приговорили к одному году и десяти месяцам тюремного заключения.

На допросе Трепова призналась, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать в республику.