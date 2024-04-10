СК заочно предъявил Маршенкуловой обвинения в оправдании терроризма
Москва, 10 апреля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил журналистке и феминистке Залине Маршенкуловой обвинения в оправдании терроризма. Об этом говорится в Telegram-канале столичного СК.
«Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», — сказано в сообщении ведомства.
По данным СК, Маршенкулова разместила в Telegram-канале не позднее 3 марта 2023 года ряд публикаций, оправдывающих терроризм.
В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск, добавили в ведомстве. Кроме того, следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде заключения под стражу.
Как передавало ИА Регнум, дело против Маршенкуловой могли возбудить из-за публикации, в которой активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).
По данным СМИ, активистка может находиться в Германии.
Маршенкулова окончила факультет журналистики МГУ. В своих публикациях выступает против традиционных ценностей в пользу полигамных отношений. В 2020 году выступила в защиту российских актрис, снявшихся в порнографическом клипе музыканта Тилля Линдеманна. Стала широко известна после скандальной рекламы Reebok в поддержку феминизма.
31 марта МВД России переобъявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую также обвиняют в оправдании терроризма после убийства Татарского.
При этом 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал разыскиваемую. В случае задержания или экстрадиции Ольга Мисик будет помещена в СИЗО на два месяца.
Мисик находится в федеральном розыске с 14 сентября 2022 года.
10 апреля Министерство внутренних дел России объявило в розыск писательницу Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующие данные приведены в базе ведомства.
В карточке в базе розыска указано, что Дарью Серенко 1993 года рождения разыскивают по уголовной статье. Какой конкретно, не уточняется.
По словам Серенко, причиной розыска могло стать отсутствие маркировки иноагента.