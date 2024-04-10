Москва, 10 апреля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил журналистке и феминистке Залине Маршенкуловой обвинения в оправдании терроризма. Об этом говорится в Telegram-канале столичного СК.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, Маршенкулова разместила в Telegram-канале не позднее 3 марта 2023 года ряд публикаций, оправдывающих терроризм.

В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск, добавили в ведомстве. Кроме того, следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, дело против Маршенкуловой могли возбудить из-за публикации, в которой активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

По данным СМИ, активистка может находиться в Германии.

Маршенкулова окончила факультет журналистики МГУ. В своих публикациях выступает против традиционных ценностей в пользу полигамных отношений. В 2020 году выступила в защиту российских актрис, снявшихся в порнографическом клипе музыканта Тилля Линдеманна. Стала широко известна после скандальной рекламы Reebok в поддержку феминизма.

31 марта МВД России переобъявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую также обвиняют в оправдании терроризма после убийства Татарского.

При этом 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал разыскиваемую. В случае задержания или экстрадиции Ольга Мисик будет помещена в СИЗО на два месяца.

Мисик находится в федеральном розыске с 14 сентября 2022 года.

10 апреля Министерство внутренних дел России объявило в розыск писательницу Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующие данные приведены в базе ведомства.

В карточке в базе розыска указано, что Дарью Серенко 1993 года рождения разыскивают по уголовной статье. Какой конкретно, не уточняется.

По словам Серенко, причиной розыска могло стать отсутствие маркировки иноагента.