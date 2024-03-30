Москва, 31 марта, 2024, 01:12 — ИА Регнум. МВД России переобъявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую обвиняют в оправдании терроризма после убийства военкора Владлена Татарского. Данные о розыске появились в базе Министерства внутренних дел.

Кадр из видео Ольга Мисик

По каким статьям Мисик переобъявлена в розыск, в карточках МВД не указано.

«Разыскивается по статье УК», — написано в базе.

При этом 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал разыскиваемую. В случае задержания или экстрадиции Ольга Мисик будет помещена в СИЗО на два месяца.

Мисик находится в федеральном розыске с 14 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к терроризму в отношении Мисик.

Следствие установило, что Мисик разместила публикацию, оправдывающую террористический акт Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) в отношении убитого военкора Владлена Татарского. Против активистки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете).

Известно, что Мисик давно проживает за пределами России.

Активистку уже привлекали к ответственности в 2021 году, когда она облила красной краской охранную будку Генпрокуратуры и забор Люблинского суда. Тогда Тверской районный суд Москвы приговорил её к двум годам ограничения свободы за участие в акции, однако уже в сентябре 2023 года суд по ходатайству ФСИН изменил ей наказание на реальный срок.

Мисик также известна «как девочка с Конституцией».