Санкт-Петербург, 16 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) 16 января на допросе в Первом западном окружном военном суде в Петербурге рассказала, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать на Украину.

Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова

Кураторами россиянки стали украинский журналист Роман Попков (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов) и его друг по кличке Гештальт.

«Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтёром на Украину, он ответил, что подумает», — рассказала Трепова, слова которой передаёт «РИА Новости».

По её словам, через полгода Попков написал, что готов помочь с переездом. После этого он начал давать небольшие поручения. Так, он попросил купить незарегистрированные сим-карты, перевёл за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Владлена Татарского.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Татарского прогремел взрыв. Перед началом мероприятия Трепова преподнесла военкору в подарок статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, позже статью изменили на теракт, а Трепову арестовали. Как установили следователи, её действиями руководил Попков и ещё один гражданин Украины Юрий Денисов. По версии следствия, в феврале 2023 года именно он прибыл в Россию и передал Треповой ту самую статуэтку.

Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера.