Тегеран, 16 апреля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Иран был вынужден нанести ответный удар по Израилю из-за деструктивных действий США и неэффективности международных организаций. Об этом 16 апреля заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, его слова процитировала на сайте канцелярия иранского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Деструктивная роль США и некоторых других западных стран, а также бездействие и неэффективность международных институтов, включая ООН и Совет Безопасности организации, с их подходом к агрессивным действиям <…> [Израиля], совершившего нападение на иранское консульство в Сирии, побудили Исламскую Республику Иран воспользоваться своим правом на законную защиту в соответствии со статьёй 51 Устава ООН», — сказал он.

Раиси пояснил, что Иран разработал и осуществил операцию против баз Израиля, с которых израильские военные нанесли удар по иранскому консульству в столице Сирии.

Тегеран собирается в будущем ещё более жёстко реагировать на любые направленные против его интересов действия, уточнил президент Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля Путин и Раиси подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после ответного иранского удара по Израилю. Президент России в ходе беседы выразил надежду на разумную сдержанность сторон конфликта, чтобы не допустить нового витка конфронтации, которая может привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

В ночь на 14 апреля Тегеран в качестве ответа на удар израильской армии по иранскому консульству в Дамаске осуществил массированный удар по израильской территории с использованием сотен ракет и БПЛА. Атака продолжалась в течение не менее пяти часов. Раиси назвал атаку по Израилю законным правом иранской стороны на самооборону.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 апреля пообещал, что израильская сторона даст ответ на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях». По его словам, Тель-Авив скоординирует такой ответ с Вашингтоном.

Замглавы главы МИД Ирана Али Багери Кани 16 апреля заявил, что в случае ответа на удар Тегерана Израиль получит ответные меры через секунды, а не через 12 дней. Он уточнил, что израильскую сторону в этом случае ждёт намного более сильный удар.

МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призвав к сдержанности все стороны конфликта. В ведомстве уточнили, что Россия осудила нападение на иранское консульство, однако из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН.