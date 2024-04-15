Тель-Авив, Израиль, 16 апреля, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Израиль даст ответ на атаку со стороны Ирана «мудро, а не на эмоциях», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с однопартийцами 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состояние стресса так же, как и они заставили нас испытывать стресс», — приводит слова Нетаньяху государственная радиостанция Kan.

По информации источника, премьер-министр также сообщил коллегам по партии «Ликуд», что ответ Израиля будет скоординирован с Соединёнными Штатами Америки. Отмечается, что такое условие Вашингтон поставил перед Тель-Авивом в связи с недавним ударом Израиля по иранскому консульству в столице Сирии.

Лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стив Скализ в ходе телефонного разговора с Нетаньяху пообещал, что поддержит любое решение Израиля по ответу на недавнюю атаку Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли в том числедва генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на нападение.

В ночь на 14 апреля Иран в ответ на нападение на консульство в Дамаске предпринял массированную атаку на Израиль, задействовав более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с главой внешнеполитического ведомства КНР Ваном И заявил, что иранские власти предупредили США о жёсткой реакции в случае, если Израиль решится ответить на удар Тегерана по израильской территории.