Москва, 16 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили отношения двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке после ответного иранского удара по Израилю. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

Отмечается, что разговор Путина с Раиси состоялся по инициативе Ирана.

«Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер», — проинформировали в администрации президента.

В ходе беседы Путин надежду на разумную сдержанность сторон конфликта, которые должны недопустить нового витка конфронтации, способного привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

Раиси, в свою очередь, указал на, что действия Тегерана были вынужденными и носили ограниченный характер, так как иранская сторона не заинтересована в эскалации напряжённости. При этом лидеры России и Ирана констатировали, что изначальной причиной сложившейся на Ближнем востоке ситуации является нерешённость конфликта между Палестиной и Израилем.

«В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжёлой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что во время обмена мнениями по актуальным вопросам отношений России и Ирана стороны высказали обоюдный настрой на продолжение поступательного развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран в качестве ответа на удар израильской армии по иранскому консульству в Дамаске осуществил массированную атаку по территории Израиля с использованием нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Удар продолжался в течение не менее пяти часов. Раиси назвал удары по Израилю законным правом Тегерана на самооборону.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призвав к сдержанности все стороны конфликта. В МИД напомнили, что Россия осудило нападение на иранское консульство, однако из-за позиции западных государств этого не сделал Совбез ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 апрелязаявил, что израильская сторон даст ответ на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях». Он уточнил, что Тель-Авив скоординирует такой ответ с Вашингтоном.

Заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани 16 апреля заявил, что Израиль должен знать, что в случае ответа на удар Тегерана получит ответные меры через секунды, а не через 12 дней, как это было в прошлый раз. По его словам, в этом случае Тель-Авив ожидает намного более сильный удар.