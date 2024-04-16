Тегеран, 16 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Власти Израиля должны знать, что в случае ответа на удар Ирана по израильской территории, Тегеран предпримет ответные меры через секунды, а не через 12 дней, как это было в прошлый раз. Об этом 16 апреля заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Zuma/TASS Запуск иранского беспилотника в сторону Израиля

По его словам, которые процитировало агентство IRNA, в случае ответа Израиля на удар Ирана израильскую сторону оживает намного более сильный удар по сравнению с предыдущим.

«Если [Израиль] совершит ещё одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами», — сказал замглавы МИД Ирана.

Багери Кани отметил, что Израиль допустил стратегическую ошибку ударом по иранскому консульству в Дамаске, создав для Ирана законное основание для серьёзного испытания военного и оборонного потенциала.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив даст ответ на атаку со стороны Ирана «мудро, а не на эмоциях». По его словам, израильская сторона скоординирует такой ответ с США.

Авиация армии Израиля 14 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. МИД Ирана заявил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на израильскую атаку.

В ночь на 14 апреля Иран в ответ на нападение на консульство в Дамаске осуществил массированную атаку на Израиль, задействовав более 200 ракет и ударных дронов. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с коллегой из Китая Ваном И заявил, что иранские власти предупредили США о жёсткой реакции на возможный ответ Израиля на иранскую атаку.