Москва, 16 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение избранного президента России, сообщила 16 апреля пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные. Я думала об этом, как раз здесь все цифры есть, Владимир Владимирович, вся статистика», — сказала она на встрече с главой государства в Кремле.

Памфилова отметила мудрость народа и его беспрецедентную консолидацию. Глава ЦИК заявила, что прошедшие выборы стали важным этапом битвы за Россию. Она подчеркнула, что выборы проходили на фоне «истерических происков» недоброжелателей страны, но результат всё равно получился невероятным.

Глава Центризбиркома также осудила попытки внешних сил запугать сотрудников избирательных комиссий. Она сообщила, что им поступали угрозы по телефону, их шантажировали, украинские боевики обстреливали пограничные территории, устраивали взрывы, убивая людей.

«Мы привыкли к стандартным видам вмешательства, я даже об этом говорить не хочу. Но наряду с этим вдруг настолько уродливые формы стали применяться, то есть они пустились во все тяжкие», — сказала Памфилова.

Путин поблагодарил Памфилову и сотрудников Центризбиркома за организацию выборов, отметив, что это была сложная работа, которая была очень важна для внутренней стабильности государства.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента проходило с 15 по 17 марта 2024 года. В них участвовали Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин, который победил, набрав 87,28% голосов, его поддержали 76 277 708 граждан.

В президентских выборах участвовали 87 576 075 избирателей. Памфилова 21 марта указала на то, что это исторический показатель. Такое количество тех, кто решил проголосовать, демонстрирует демократичность выборов, вопреки обратным утверждениям пропаганды Запада, заявила она.

В Бердянске в Запорожской области 6 марта в ходе теракта погибла Елена Ильина, которая входила в состав участковой избирательной комиссии. Ей под машину положили взрывное устройство. Террористам не удалось запугать семью Ильиных, место погибшей в избирательной комиссии занял её сын. Путин 3 апреля подписал указ о награждении Елены Ильиной орденом Мужества посмертно.

Глава государства, комментируя 21 марта ход прошедших президентских выборов, подчеркнул, что члены избиркомов в новых регионах России показали пример мужества и смелости.