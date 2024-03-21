Москва, 21 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Избирательные комиссии всех уровней действовали на выборах главы государства грамотно и в строгом соответствии с законом. Об этом 21 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость», — сказал он.

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Глава государства также поблагодарил россиян за доверие, пообещав сделать всё от него зависящее, чтобы его оправдать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ни на одном из избирательных участков на президентских выборах не отменили результаты голосования. По словам Памфиловой, злоумышленники залили зелёнкой три десятка ящиков для голосования, однако в итоге пострадали только 36 избирательных бюллетеней, а все остальные сохранили и учли при подсчёте голосов.

Голосование на выборах президента России проходило в период с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин

Путин победил на выборах с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85%, за Слуцкого — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%. В нём приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат выборов ошеломляющим. Путина также поздравили глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Индии Нарендра Моди и ряд других глав государств и правительств.