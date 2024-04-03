Москва, 3 апреля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии (УИК) в Бердянске Елену Ильину. Соответствующий указ опубликовали 3 апреля на официальном портале правовых актов.

Михаил Климентьев / РИА Новости

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну — члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260, Запорожская область (посмертно)», — говорится в документе.

Теракт в Бердянске совершили 6 марта, под припаркованный автомобиль Ильиной подложили самодельное взрывное устройство. Женщина скончалась в больнице от полученных при взрыве травм.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на следующий день сообщила, что террористы не смогли запугать семью Ильиной. На её место в УИК пришёл работать сын.

Путин 21 марта, комментируя прошедшие президентские выборы, в том числе отметил мужество и смелость членов избирательных комиссий, работавших в новых регионах России.