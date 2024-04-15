Париж, 15 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Спортсменам из России после начала СВО позволили участвовать в Олимпиаде в Париже только под нейтральным флагом, а к Израилю такие меры не применили после его нападения на сектор Газа из-за якобы существующего чёткого различия между этими ситуациями, заявил 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

Гильем Бейкер/РИА Новости

По мнению главы государства, бои, которые ведёт Израиль в палестинском анклаве, нельзя назвать нападением, так как это было ответом на террористическую атаку движения ХАМАС, совершённую 7 октября 2023 года.

«Мы можем не соглашаться с тем, какие способы реагирования выбрал Израиль для самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень чёткое», — попытался оправдать политику Тель-Авива Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что спортсменам из России и Белоруссии, допущенным к соревнованиям в ОИ-2024 под нейтральным флагом, запрещено участвовать церемонии открытия Олимпиады. Их медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице соревнований.

Президент Владимир Путин 4 апреля заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить своих людей и свой суверенитет. Он подчеркнул, что Москву вынудили делать это вооружённым путём.

27 марта Путин отметил, что Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях. Он напомнил, что Москва после распада СССР неоднократно пыталась выстроить отношения в сфере безопасности в Европе, но сталкивалась с отказом учитывать её интересы.

Российский лидер также 11 октября напомнил, что Запад восемь лет не замечал войну, начатую ВСУ в Донбассе, в ходе которой украинские военные убивали женщин, детей и стариков. Кроме того, Путин напомнил, что Киев отказался исполнять подписанные Минские соглашения.