Москва, 11 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Военные действия на Украине были начаты Киевом в 2014 году, восемь лет никто не обращал внимания на убийства женщин, детей и стариков в Донбассе, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Война была начата на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой, киевские власти начали боевые действия на юго-востоке Украины», — напомнил российский лидер.

Более того, Украина отказалась и от плана мирного регулирования, на основе документов, подписанных в Минске, публично объявив, что и не собирались его выполнять, отметил Путин.

«Вот с такими людьми приходится иметь дело и приходится им отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», — сказал президент.

Он подчеркнул, что никто не обращал внимания на украинский конфликт до того момента, пока Россия не начала спецоперацию.

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Также глава государства рассказал, что власти Украины ежемесячно получают от США и европейских стран 4-5 млрд долларов. Учитывая контроль Запада над Киевом и проблемы Европы с энергией, странно, что власти европейских стран не требуют от киевского режима открытия второго маршрута транзита российского газа, отметил Путин.

Также он допустил, что Украина частично использует российский газ, который идёт через её территорию. Он рассказал, что газ, после того как заходит на украинскую территорию, «растекается по газопроводам внутри Украины». Так с советских времён устроена газотранспортная система. Дальше всё происходит «только по бумажкам» — якобы весь объём идёт западным потребителям. Но ведь всё равно это российский газ, добавил президент.