Москва, 4 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Россию поставили в условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооружённым путём, заявил президент России Владимир Путин 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов страны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет», — заявил российский лидер.

В январе на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета глава государства заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Путин также напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношениях с Москвой. Как подчеркнул российский лидер, всё, что происходит в Донбассе — это геноцид, русских объявили нетитульной нацией.

Путин в марте 2024 года заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, однако они должны быть основаны на реальности. Глава государства также неоднократно отмечал, что именно Киев выпустил указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой.

В МИД также неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

Представители российской власти неоднократно заявляли, что переговоры ради переговоров Москве не нужны. Россия готова к конструктивному разговору, который выльется в заключение соглашений с соответствующими гарантиями. Поэтому садиться за стол переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, срок полномочий которого заканчивается в мае, России смысла нет.

В январе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет мира для Украины. В конце января глава МИД отметил, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд.

При этом глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 2 апреля заявил, что переговоры с Киевом хотят использовать для поставок оружия ВСУ.