Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 01:28 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции Россия защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин во время беседы с военными лётчиками в Тверской области.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», — пояснил глава государства.

После развала Советского Союза Россия неоднократно предлагала выстраивать отношения в сфере безопасности в Европе, но её интересы не учитывались. Из десятилетия в десятилетие отмечалось полное игнорирование российских предложений, добавил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877427" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России на встрече с членами Общественной палаты заявил, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать, поэтому РФ не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Путин напомнил, что киевский режим начал истреблять всё русское на территориях, которые контролировал, что уже было чем-то запредельным, а потом стали утверждать, что русские не являются коренным народом на этих землях. Параллельно этому русское население Донбасса начали истреблять при поощрении Запада, отметил Путин.

Он подчеркнул, что эти действия руководства Украины и стали основой начавшегося конфликта. Украинский и русский народы — братские, и Россия даже не подумала бы предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, если бы не нужно было защищать людей, заключил Путин.