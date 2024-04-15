Москва, 15 апреля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков вновь посетит Оренбургскую область, где из-за паводка действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Егор Алеев/ТАСС

«Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область <…> Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что глава министерства проверит исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба. Кроме того, Куренков проведёт встречу с инициативной группой орчан, пострадавших от последствий паводка.

Как сообщало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл 5 апреля.

В Оренбургской области 7 апреля из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера, до этого в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Пресс-служба правительства Оренбургской области 14 апреля сообщила, что более 16,5 тыс. человек эвакуировали из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях.

Уровень воды в реке Урал в округе Оренбурга 14 апреля снизился впервые с начала паводка. Уменьшение составило 5 см. Вода остановилась на отметке 1182 см.

По данным на 8:00 [6:00 мск] 15 апреля, в Оренбурге подтопленными оставались 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно. Из зоны подтопления эвакуировали 1708 человек, включая 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, включая 96 детей.

Первый раз после начала паводка Куренков посетил Оренбургскую область 7 апреля. Утром 11 апреля Куренков вновь прилетел в Оренбург, где проверил исполнение ранее данных поручений по ликвидации паводка и оказанию помощи пострадавшим.