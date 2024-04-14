Оренбург, 14 апреля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал в округе Оренбурга снизился впервые с начала паводка, сообщила в Telegram-канале городская администрация.

Алексей Орлов ИА REGNUM Сад ранней весной. На речке, протекающей неподалеку, половодье

«Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки у Оренбурга на 5 см, причём на 3 см — за последний час. В настоящее время вода остановилась на отметке 1182 см», — уточнили власти.

В Оренбурге по-прежнему остаётся перекрытой основная магистраль, соединяющая город с Южным микрорайоном. Такая же ситуация на улице Уральская и части дорог в Авиагородке.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок в Оренбурге достиг пика. При этом в Орске ситуация стабилизируется, вода уходит. В городе начали уборку и восстановительные работы. К очистке территорий привлекут 100 бригад, оснащённых всеми необходимыми инструментами и оборудованием. Губернатор поручил местным властям проводить работы в ускоренном темпе, а после завершения уборки провести санитарную обработку.

Режим ЧС федерального характера ввели 7 апреля в Оренбургской области из-за паводка. До этого в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.