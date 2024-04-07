Оренбург, 7 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в город в Орск Оренбургской области, который пострадал в результате прорыва дамбы из-за паводка.

Кадр из видео Глава МЧС России Александр Куренков

Спецборт ведомства сел в аэропорту Орска, после чего Куренков сразу поехал в пострадавшие от паводка районы города. Глава МЧС также собирается приехать в пункты временного размещения эвакуированных людей и провести совещание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879848" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля Куренков вылетел в Оренбургскую область для организации на месте работ по ликвидации последствий паводка. Глава МЧС также намеревался проконтролировать работу по оказанию помощи людям и выработать дальнейшие меры по борьбе с последствиями стихийного бедствия.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, после чего в городе начали эвакуацию с подтопленных территорий и развернули пункты временного размещения. Также из-за этого ещё на одном участке началась эвакуация в посёлке Никель.

В пресс-службе департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области 7 апреля сообщили о приближении воды к микрорайону Новый город в Орске. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города на этом фоне разослала сообщения об эвакуации жителей на этой территории. При этом в администрации Орска отметили, что эвакуация в микрорайоне официально не объявлялась.

Позднее в этот же день в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области рассказали, что эвакуация жителей с подтопленных территорий в Орске ведётся круглосуточно. Уточнялось, что для этого задействовали спасателей и волонтёров, а также региональные и муниципальные службы.