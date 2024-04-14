Вашингтон, 15 апреля, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что срочно созванное 14 апреля заседание Совета Безопасности по ответному удару Ирана по Израилю оказалось «парадом лицемерия и двойных стандартов».

Un.org Василий Небензя

По словам российского дипломата, всем известно, что нападение на дипломатическое представительство в Дамаске военными Израиля является по международному праву casus belli (случай для войны).

И если бы атаке подверглись посольства стран Запада, то были бы незамедлительно приняты жесткие ответные меры, подчеркнул Небензя.

«В Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — заключил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, Василий Небензя заявил, что Россия не располагает информацией о готовящихся документах Совета Безопасности всемирной организации по итогам внеочередного заседания на тему атаки Ирана на Израиль.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Атака, по оценкам властей США, продлилась не менее пяти часов.

Ответная атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил на заседании Совета Безопасности ООН Василий Небензя.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной, предупреждали власти.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 14 апреля во время телефонной беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем объяснил удар по Израилю бездействием ООН после атаки в Дамаске. Тегерану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, добавил глава МИД.

Израиль запросил провести внеочередное заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители израильской дипмиссии назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана дронами и ракетами в ночь на 14 апреля «объявлением войны».