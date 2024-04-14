Тегеран, 14 апреля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН не упрекнул Израиль после обстрела консульского отдела иранского посольства в Дамаске. Тегерану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонной беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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«Из-за дипломатического бездействия ООН и Совета Безопасности, не выпустивших ни одного заявления, осуждающего это действие у Исламской Республики Иран не было другого выбора, кроме как наказать сионистский режим в рамках законного права на самооборону», — сказал министр. Его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, Израильская авиация 1 апреля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаска. Среди погибших в результате атаки оказался один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. В иранском МИД предупредили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Израилю на удар по консульству.

После атаки Тегеран призвал Совет Безопасности ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству. В Тегеране уточнили, что ожидают от СБ ООН шагов, направленных на оперативное привлечение к ответу всех виновных в произошедшем.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

Иранские военные ответят с удвоенной силой, если Израиль вновь предпримет какие-либо действия на их территории после масштабной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Об этом заявил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.