Вашингтон, 15 апреля, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не располагает информацией о готовящихся документах Совета Безопасности всемирной организации по итогам внеочередного заседания на тему атаки Ирана на Израиль.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«На данный момент мне не известно о таком», — ответил он на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Атака, по оценкам властей США, продлилась не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной, предупреждали власти.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 14 апреля во время телефонной беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем объяснил удар по Израилю бездействием ООН после атаки в Дамаске. Тегерану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, добавил глава МИД.

Израиль запросил провести внеочередное заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители израильской дипмиссии назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право.