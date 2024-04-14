Москва, 15 апреля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Россия направила США запрос об информации, необходимой для расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». США предоставили данные российским спецслужбам, заявила американский посол в России Линн Трейси.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«С момента теракта Соединённые Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», — её слова распространила дипмиссия в Telegram-канале.

При этом посол отметила глубокие разногласия Вашингтона с Москвой. Несмотря на это, россияне имеют право быть защищёнными от терроризма, подчеркнула Трейси.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта вооружённые террористы напали на ТЦ «Крокус Сити Холл». Преступники открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек. Позднее четверых исполнителей теракта арестовали, затем в СИЗО отправили ещё несколько соучастников.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на сотрудничество и помощь Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», а также в наказании виновных в подрывах газопроводов «Северный поток». По словам дипломата, Запад «недвусмысленно осудил» теракты и будет оказывать содействие в их расследовании. Небензя считает, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в теракт в «Крокусе», следы ведут в Киев. Вопрос причастности западных спецслужб к теракту остаётся открытым, добавил он.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС. К тому же Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за шагов по обелению киевского режима и предоставления ему помощи после теракта, добавили в СВР.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.