Вашингтон, 13 апреля, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности организации, что Россия рассчитывает на сотрудничество и помощь Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» и в наказании виновных в подрывах газопроводов «Северный поток».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат выразил уверенность, что Запад «недвусмысленно осудил» теракты и будет оказывать содействие в их расследовании.

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать в поимке заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечении их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», — обратился Небензя на заседании СБ ООН 12 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Небензя также заявил, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в теракт в «Крокусе», следы ведут в Киев.

Постпред отметил, что вопрос причастности западных спецслужб к теракту остаётся открытым.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

В пресс-бюро Службы внешней разведки уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, уточнили в СВР.