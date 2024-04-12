Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», следы ведут в Киев, заявил 12 апреля постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Екатерина Христова/ТАСС

«Хочу сегодня поделиться с вами предварительными итогами его (теракта — прим. ред.) расследования. Выделю главное — уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», — сказал он.

Также Небензя отметил, что вопрос причастности западных спецслужб к теракту в подмосковном концертном зале остаётся открытым.

«Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточённых попыток перевести стрелки на ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остаётся открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта», — подчеркнул он.

Кроме того, постпред России заявил, что Москва надеется на сотрудничество Запада в вопросе наказания виновных в теракте против «Северного потока».

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

В пресс-бюро Службы внешней разведки уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, уточнили в СВР.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».