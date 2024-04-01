Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Тегеран призывает Совет Безопасности ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, заявили в постоянном представительстве Ирана при Организации Объединённых Наций.

Un.org Совбез ООН

Соответствующее письмо направили генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза организации. Кроме того, иранские власти считают, что СБ ООН должен предпринять меры, включая проведение срочного заседания по случившемуся.

В Тегеране уточнили, что ждут от СБ ООН шагов, направленных на оперативное привлечение к ответу всех виновных в произошедшем.

Как сообщало ИА Регнум, израильская авиация нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаска 1 апреля. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли частично отразить атаку.

Среди погибших в результате атаки оказался один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. В иранском МИД предупредили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Израилю на удар по консульству.

Россия в свою очередь решительно осудила удар Израиля по иранскому консульству. В МИД РФ подчеркнули, что такие нападения абсолютно недопустимы. В ведомстве призвали Израиль прекратить агрессивные действия и попросили международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильской стороны.