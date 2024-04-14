Вашингтон, 14 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден считает, что атака Ирана на Израиль не перерастёт в полномасштабную войну, заявил 14 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Американская администрация исходит из того, что дальнейшей эскалации ситуации в регионе не будет, отметил Кирби.

«Президент не считает, что нужно двигаться в этом направлении (полномасштабной войны Ирана и Израиля. — Прим. ред.)», — заявил координатор в эфире NBC.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Байден из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке 13 апреля прервал выходной и принял решение вернуться в Белый дом, информировал его пул. Телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации позднее сообщил, что Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил ему, что США не станут участвовать в операциях против Ирана.

Отличие конфликта Ирана и Израиля от событий на Украине состоит в том, что ближневосточный конфликт Вашингтон сдерживает, поскольку его эскалация может нанести ущерб самим властям США, заявил ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.