Вашингтон, 14 апреля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США не станут участвовать в операциях против Ирана. Об этом 13 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«США не примут участия ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — заверил высокопоставленный источник в Белом доме.

Телефонная беседа лидеров двух стран состоялась после того, как израильские и американские военные сообща отразили воздушную атаку Ирана на еврейское государство.

Как передавало ИА Регнум, массированная атака иранских ракет и ударных беспилотников по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля стихла по прошествии пяти часов, заявили чиновники Белого дома.

Джо Байден 13 апреля прервал выходной и принял решение вернуться в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Байден провёл консультации со своими помощниками по национальной безопасности, отметили журналисты его пула.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

Вечером 1 апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.