Вашингтон, 19 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Джозеф Байден, а его окружение. Такое заявление сделал 18 марта экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью для подкаста американского теле — и радиоведущего Себастьяна Горки.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

По мнению Трампа, у Байдена всегда отсутствующий вид и это наводит на мысль, действительно ли этот человек управляет США. Трамп предположил, что главой Соединённых Штатов на самом деле является не Байден.

«Я знаю, он должен одобрять (решения. — Прим. ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — пояснил Трамп свою точку зрения.

Экс-американский лидер уточнил, что на самом деле США управляет не действующий глава Белого дома, а окружающие его люди. По словам Трампа, пока сам президент США хочет поскорее лечь спать, страну вместо него возглавляют некие «злобные и умные люди».

Ни имён людей, которые, по мнению Трампа, управляют страной, ни каких-либо отсылок к личности этих людей политик не сделал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-президент США Дональд Трамп, страну ждёт «кровавая баня» в случае победы на выборах действующего главы Белого дома Байдена.

При этом такой исход Трамп назвал «наименьшим» из всего, что произойдёт в стране.

Кроме того, Трамп обвинил действующего президента США Байдена в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. По мнению Трампа, такие действия главы государства являются величайшей угрозой демократии в истории США.