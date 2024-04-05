Вашингтон, 5 апреля, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Предположение, что действующий президент США Джозеф Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 4 апреля в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

По мнению Трампа, действующему американскому лидеру каким-то образом помогают держаться на публике, так как большую часть времени Байден выглядит спящим, но, когда выходит на сцену, неожиданно хорошо выступает и держится бодро.

«Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление «О положении страны», и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит», — заявил Трамп.

Экс-президент США заявил, что Байдена нужно протестировать на наркотики, потому что его поведение вызывает подозрения.

«Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе», — отметил Трамп, отвечая на прямой вопрос ведущего, употребляет ли Байден наркотические вещества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп назвал ситуацию с нелегалами в США кровавой баней, ответственность за которую несёт президент страны Байден. В США, по словам Трампа, проникают со всего мира преступники и психически нездоровые люди, до этого содержавшиеся в психиатрических лечебницах.

До этого Трамп заявлял, что Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Байден, а его окружение. По мнению Трампа, у Байдена всегда отсутствующий вид, и это наводит на мысль, действительно ли этот человек управляет США. Как утверждает Трамп, пока сам президент США хочет поскорее лечь спать, страну вместо него возглавляют некие «злобные и умные люди».