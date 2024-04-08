Киев, 9 апреля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются установить связь с командой бывшего президента США Дональда Трампа, претендующего на выдвижение кандидатом на должность главы государства от Республиканской партии на ноябрьских выборах, чтобы обсудить позиции Киева по урегулированию конфликта без территориальных уступок России. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса украинского главы Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

«Мы ищем возможность коммуницировать (с командой Трампа. — Прим. ред.), и я думаю, они будут иметь соответствующие коммуникации на уровне не только с Украиной, а с рядом стран, потому что всё-таки международная политика — это один из ключевых трендов, который будет обсуждаться в рамках этой электоральной кампании в Соединённых Штатах», — сказал Подоляк.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности обсудить с желающими украинский конфликт и как его остановить.

Как сообщало ИА Регнум, согласно статьи газеты The Washington Post, экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

В марте Трамп заявил о возможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. По словам бывшего главы Белого дома, он хорошо ладил с Путиным в годы своего президентства, и уточнил, что у него найдутся слова для президента России и для Владимира Зеленского. При этом действующий президент США Джозеф Байден говорит об украинском конфликте прямо противоположное тому, что нужно на самом деле, подчеркнул Трамп.