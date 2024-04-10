Москва, 10 апреля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил «РИА Новости», что семья президента США Джо Байдена является фактически спонсорами терактов в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Как пояснил парламентарий, нефтегазовая компания Burisma Holdings тесно связана с сыном Джо Байдена Хантером.

«Соответственно следует, что семья Байдена является фактически спонсорами украинских террористов и терактов в России. Они привыкли зарабатывать свои дивиденды на крови других», — сказал Шеремет.

При этом депутат акцентировал, что США много лет позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не замечая, как у руля страны оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Следственного комитета России, деньги, поступавшие через нефтекомпанию Burisma Holdings, действующую на Украине на протяжении последних лет, использовались для финансирования терактов на российской территории.

В рамках расследования дела о финансировании терроризма проверяются источники поступления и движение денег в размере нескольких миллионов долларов. Также возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Следователи отрабатывают связи исполнителей терактов в России с их иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

Американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. Об этом в августе 2023 года заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек Рамасвами.

Сын президента США Джо Байдена Хантер с 2017 по 2018 год включительно получил доход свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Эта информация есть в проекте сделки Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов.