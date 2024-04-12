Киев, 12 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Украина потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских борцом от участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом говорится на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Kenjiro Matsuo / Global Look Press

В документе упомянуты Ванесса Каладинская, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семёнов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиева, Наталья Малышева, а также Артур Найфонов.

В НОК Украине утверждают, что ряд спортсменов, которые до этого завоевали олимпийские лицензии МОК, якобы нарушили требования нейтралитета.

Как передавало ИА Регнум, глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, кроме того, для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после этого обвинила Баха в участии в преступном сговоре с целью отстранить от соревнований наиболее сильных спортсменов. Она также назвала заявление главы МОК «грязносердечным признанием».

Мэр Парижа Анн Идальго 28 марта во время визита в Киев заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев, и пообещав, что они будут во французской столице «как дома».

Россияне и белорусы не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в Париже, отметил 19 марта директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Он добавил, что завоёванные в Париже медали олимпийцев из России и Белоруссии не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что Россия станет развивать свой спорт, будет заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

Российские лидер в декабре 2023 года также заявил, что чиновники МОК извратили принципы олимпийского движения, заложенные при его основании. Он отметил, что ОИ создавали для объединения людей, а теперь их используют для противоположных целей.