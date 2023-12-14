Москва, 14 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. То, что делают чиновники Международного олимпийского комитета в отношении российского спорта, является извращением идеи Пьера де Кубертена, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

«Всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена «О, спорт, ты — мир». Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять», — сказал Владимир Путин.

Международные организации попали в большую зависимость от спонсоров, и если так будет продолжаться, то есть риск, что они «похоронят» олимпийское движение, подчеркнул президент.

«Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения, попали в огромную зависимость от спонсоров. Если они будут и дальше действовать таким же образом, то они похоронят олимпийское движение», — отметил президент.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин также заявил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России должны принять «взвешенное» решение по вопросу об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. Если цели МОК — «отсечь» спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам не стоит, сказал президент.

8 декабря в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами.

Владимир Путин ранее заявлял, что подходы МОК противоречат самой природе спорта, а отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Путин заявил, что международные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, и выразил уверенность, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур является неизбежным.

Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями МОК и выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, им следует помнить, кому они обязаны своими победами, отмечал в беседе с ИА Регнум председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.