Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом — ни новые пакеты западной помощи, ни «мясные штурмы» ВСУ не смогут изменить эту тенденцию, заявил 11 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом. И изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые «мясные штурмы» и контратаки киевского режима», — сказал он.

По словам постпреды РФ, Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца.

Небензя рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима.

«Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского продвигать свои формулы и созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение. Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине пройдёт в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», отметила она.

Конференция по ситуации на Украине в отсутствие России превратится в очередной раунд бесплодных консультаций, заявили, в свою очередь, в российском посольстве в Швейцарии.