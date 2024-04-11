Красногорск, 11 апреля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Обвиняемого в нападении на сотрудников полиции в Московской области Василия Бурякова доставили на допрос, сообщила 11 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

кадр из видео

Она опубликовала в своём Telegram-канале соответствующее видео.

«Мои коллеги на вертолёте доставили в Московскую область подозреваемого в нападении на полицейских», — отметила Волк.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».

По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). О задержании подозреваемого в МВД сообщили 11 апреля. Он рассказал, что после нападения на полицейских прятался в лесу, и заявил, что, «наверное», признаёт вину.

Бурякова обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ), в ближайшие часы он будет доставлен к следователю для проведения допроса, сообщила ранее пресс-служба Следственного комитета. Также был найден принадлежащий подозреваемому тайник с оружием.