Красногорск, 11 апреля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Следователи обнаружили тайник с оружием, принадлежащий напавшему на полицейских в Подмосковье, сообщил СК 11 апреля.

Кадр из видео

Всё изъятое из тайника направлено для проведения экспертиз, заявила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия. В результате произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

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Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник в свою очередь сообщил, что при обыске в гараже подозреваемого нашли не только оружие, но и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств. По этим данным, после совершения преступления подозреваемый планировал сбежать в Финляндию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».

По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). О задержании подозреваемого в МВД сообщили 11 апреля. Он сообщил, что его зовут Василий Буряков, рассказал, что после нападения на полицейских прятался в лесу, и сказал, что, «наверное», признаёт вину.