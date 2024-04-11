Тверь, 11 апреля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на полицейских в Московской области признал вину, следует из видеоролика, опубликованного 11 апреля в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Кадр из видео Василий Буряков

Задержанный в Тверской области мужчина сообщил, что его зовут Василий Буряков, он житель Москвы. По его словам, он прятался в лесу после того, как расстрелял сотрудников полиции. Там же спрятан и его мотоцикл.

«Вину признаю, наверное», — сказал Буряков.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».

По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика в деревне Якимово близ Черноголовки, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). О задержании байкера в МВД сообщили 11 апреля.