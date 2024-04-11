Тверь, 11 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Байкера, которого подозревают в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье, задержали в Тверской области. Об этом 11 апреля сообщает МВД России.

Кадр из видео Задержанный

Уточняется, что задержание проводили сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с силовиками из Твери при поддержке Росгвардии.

«В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства», — следует из сообщения.

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Telegram-канал «112» со ссылкой на источник добавляет, что подозреваемым оказался 34-летний Василий Буряков. Он скрывался от правоохранителей почти трое суток, но оперативники вышли на его след.

«Сегодня его догнали в городе Белый. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — поясняет канал.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России сообщил, что 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался от огнестрельных ранений.

Полицейские выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки. Когда появился дилер, сотрудники решили его задержать, но он открыл по ним огонь.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье ввели план «Сирена» и план «Перехват».