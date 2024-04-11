Москва, 11 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Обвиняемый в нападении на полицейских в Московской области в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, сообщила 11 апреля пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Сегодня в Тверской области задержан Василий Буряков, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса», — информировали в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».

По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика в деревне Якимово близ Черноголовки, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

О задержании байкера сообщили в МВД 11 апреля. В СК уточнили, что следователи обнаружили тайник с оружием, принадлежащий напавшему на полицейских.