Щёлково, Московская область, 7 апреля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. По факту вооружённого нападения на полицейских в Московской области возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских, один из которых погиб, сообщили 7 апреля в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)», — проинформировало ведомство.

В СК сообщили, что 7 апреля на просёлочной дороге Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

Как передавало ИА Регнум, в Подмосковье после убийства полицейского ввели план «Сирена» и план «Перехват». По информации источника, тайник с наркотическим веществом обнаружили накануне. Полицейские на границе Фряново и Черноголовки караулили наркокурьера. При появлении дилера, они решили задержать его, но попали под огонь.