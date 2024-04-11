Вашингтон, 11 апреля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 11 апреля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что Рэй намерен заявить об этом в американском конгрессе.

«Сейчас всё большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, подобной той, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», — приводит телеканал стенограмму вступительного слова Рэя.

Он также добавил, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать «извращённое вдохновение» в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения в США.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

С течением времени причастность Запада к теракту в «Крокус Сити Холле» будет устанавливаться. Поэтому уже сейчас на Западе предпринимаются попытки замолчать эту тему, так как данная информация может негативно сказаться на репутации определённых правительств и государственных деятелей. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.