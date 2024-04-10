Одесса, Украина, 11 апреля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Jody McIntyre Без света

«В части Одессы после взрывов пропало электричество», — написали в Telegram-канале издания.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. Местные власти не комментировали произошедшее. Также не поступала информация о повреждённых объектах. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины.

В этот же день в Одессе прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся дым. Глава местной областной администрации Олег Кипер подтвердил повреждение объекта транспортной инфраструктуры в Одесском районе.

Кроме того, в результате ударов 10 апреля в Одесской области получили повреждения порт Черноморска и железнодорожный мост.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.