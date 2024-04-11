Киев, 11 апреля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. На Украине серьёзно повреждены две теплоэлектростанции энергохолдинга ДТЭК, сообщила 11 апреля компания в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Серьёзно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК)», — говорится в сообщении.

Местоположение ТЭЦ в компании не указали.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.