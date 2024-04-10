Москва, 10 апреля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался от участия в судебном заседании, на котором рассматривалась его жалоба на арест. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Пресс-служба Басманного суда /РИА Новости Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Отмечается, что он отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд признал законным арест Исломова. Судья оставила без изменения постановление суда первой инстанции об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом, по словам адвоката, фигурант не признаёт вину в соучастии в теракте.

Диловар Исломов обжаловал арест 3 апреля. Ранее заключение под стражу также попытались оспорить его отец Исроил Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и брат Аминчон Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их заподозрили в пособничестве террористам.

В правоохранительных органах 28 марта отмечали, что все трое, а также Алишер Касимов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) знали о намерении террористов. Кроме того, они способствовали им в подготовке преступления.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.