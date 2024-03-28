Москва, 28 марта, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Второй обвиняемый по делу о терористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Басманном суде Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Исроил Исломов

Ранее 27 марта Аминчон Исломов обжаловал свой арест, став первым из фигурантов, который это сделал.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила по решению Басманного суда взяли под стражу вечером 26 марта. Они подозреваются в пособничестве террористам. На заседании суда Аминчон Исломов вину не признал. Ранее он работал водителем автобуса в Твери.

Правоохранители сообщили, что все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», включая Аминчона Исломова, знали о намерении террористов. Кроме того, они даже способствовали им в подготовке совершения этого преступления.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершён вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения вооружённых боевиков, которые расстреливали людей в упор, погибли 143 человека.

В списке пострадавших минздрава Московской области по состоянию на 09:00 мск 28 марта числились 124 фамилии, в том числе 77 в графе «Госпитализирован».

Четверых боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», задержали в Брянской области, на пути к украинской границе.

ФСБ заявила, что террористы имели контакты на украинской стороне. Росфинмониторинг внёс четверых исполнителей теракта в перечень террористов и экстремистов.

Президент России Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет. Он отметил, что все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.