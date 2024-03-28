Москва, 28 марта, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вменяется пособничество террористам, так как они знали об их намерениях. Речь идёт об Исломове и двух его сыновьях, которые продали автомобиль Renault, и Касимове, который сдал квартиру террористам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Михаил Синицын/ТАСС Аминчон Исломов

«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — пояснил источник.

Он подтвердил, что автомобиль, на котором террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» и скрылись после преступления, был продан за 250 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате чудовищного преступления погибли 143 человека.

Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту, что по делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления.

Он пояснил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов обжаловал свой арест. Это первая жалоба, поданная обвиняемыми по делу о теракте в отношении меры пресечения.