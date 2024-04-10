* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

РИА Новости/ресс-служба Басманного суда Диловар Исломов

«Постановление суда первой инстанции об избрании Исломову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила постановление судья.

Обвиняемый отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу. Его интересы представляла адвокат по назначению. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы.

По словам адвоката, сам Исломов вину в соучастии в теракте не признаёт.

Как передавало ИА Регнум, Диловар Исломов обжаловал арест 3 апреля. Ранее заключение под стражу также попытались оспорить отец Диловара Исроил Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его брат Аминчон (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их заподозрили в пособничестве террористам. Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», включая Аминчона Исломова, знали о намерении террористов. Кроме того, они способствовали им в подготовке преступления.

Четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заключили под стражу 25 марта решением Басманного суда Москвы. Суд отправил под арест Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В тот же день, 25 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке и убийстве людей. Семью уроженцев Таджикистана Исломовых Исроила, Аминчона и Диловара заключили под стражу до 22 мая.

26 марта суд арестовал восьмого фигуранта ― уроженца Киргизии, российского гражданина Алишера Касимова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), сдавшего квартиру обвиняемым в нападении на «Крокус Сити Холл». В суде Касимов заявил, что ничего не знал о планах террористов, они откликнулись на объявление о сдаче жилья в подмосковном Путилкове.

Девятого фигуранта Назримада Лутфуллои (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) арестовали до 22 мая. 1 апреля Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу десятого фигуранта уголовного дела Якубджона Юсуфзоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) до 22 мая.