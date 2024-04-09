Москва, 9 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место для контроля за проведением работ, уже в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления», — рассказал журналистам Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Кремля сообщил, что Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка.

Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, развёрнуты горячие линии, отметил Песков.

В первые дни, несмотря на призывы спасателей, некоторые жители отказывались от эвакуации, напомнил пресс-секретарь президента. Он отметил, что несколько ближайших дней будут сложными, особенно для жителей Курганской и Тюменской областей.

Наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

В уже подтопленных регионах вода идёт на спад, заявило МЧС вечером 8 апреля. При этом власти Оренбурга 9 апреля призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. О превентивной эвакуации жителей отдельных районов объявила и администрация Кургана.

Вместе с тем 9 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что в регионе затопило более десяти тысяч домов и более 12 тысяч приусадебных участков.

Также оренбургские власти информировали, что для движения транспортных средств закрыто 44 мостовых сооружения, движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.