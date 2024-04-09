Москва, 9 апреля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, рассказал журналистам 9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента — он продолжает регулярно получать информацию», — сказал пресс-секретарь.

Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, развёрнуты горячие линии, отметил Песков.

«Проводится напряжённейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — сказал он.

В первые дни, несмотря на призывы спасателей, некоторые жители отказывались от эвакуации, напомнил пресс-секретарь президента. Он отметил, что несколько ближайших дней будут сложными, особенно для жителей Курганской и Тюменской областей.

Как передавало ИА Регнум, наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

По состоянию на вечер 8 апреля в центральной части Оренбургской области было подтоплено 19 населённых пунктов, на востоке — 11, на западе — 25. Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. Глава Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок самым многоводным за всю историю наблюдений.

В уже подтопленных регионах вода идёт на спад, заявило МЧС вечером 8 апреля. При этом власти Оренбурга 9 апреля призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. О превентивной эвакуации жителей отдельных районов объявила и администрация Кургана.